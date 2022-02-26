Названа опасная для здоровья доза ртути

Врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением токсикологии Детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова Дмитрий Долгинов в беседе с Ura.ru заявил, что отравиться ртутью возможно лишь при высокой концентрацией паров вещества, поэтому опасность ртутных градусников для здоровья преувеличена. Также он назвал необходимую для этого дозу вещества.

«Отравление ртутью возникает при высокой концентрации ее паров. Если разлить полкило жидкого металла в квартире, то это токсично. При высокой концентрации ртути у человека возникают поражения со стороны нервной, сосудистой системы, кровоточивость десен, утомляемость, слабость и так далее», — заявил медик.

Также специалист отметил, что ртутный градусник содержит довольно небольшую концентрацию вещества, поэтому он практически не является токсичным. Однако, разбив градусник убрать ртуть необходимо, это помогут сделать специальные службы, подытожил он.

В конце 2021 года представители нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов предупредили о том, что в России в скором времени могут полностью исчезнуть из продажи ртутные термометры. Крупнейшим производителем ртутных градусников в мире является Китай. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019 году на него приходилось 95,7 процента импортированных в Россию термометров, содержащих ртуть.