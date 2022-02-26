Латвия заявила об отсутствии строгих противников отключения России от SWIFT

Радикальных противников отключения России от межбанковской системы SWIFT практически не осталось. Об этом заявила премьер-министр Латвии Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.

«Наша цель, чтобы решение (об отключении России от SWIFT — прим. «Ленты.ру») было принято как можно быстрее, но конкретной даты сказать не могу. Из того, что я осторожно слышу, кажется, строгих противников уже нет», — рассказала она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.

В ответ Европейский союз внес в санкционные списки четыре российских банка — Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. В санкционные списки Евросоюза также попали 60 ведущих компаний российского военно-промышленного комплекса, в том числе самолетостроительные и кораблестроительные предприятия.