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Бой Волкова в UFC оказался под угрозой срыва

MMA FIghting сообщает о возможном срыве боя Александра Волкова на турнире UFC в Лондоне

Фото: Reuters

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова в Лондоне оказался под угрозой из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает MMA Fighting.

Международная обстановка может помешать прибытию ряда российских бойцов в Лондон для участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). MMA FIghting сообщил, что по информации ряда источников, у Волкова могут возникнуть проблемы с визой.

Поединок с участием российского тяжеловеса должен возглавить ивент в Лондоне. Соперником Волкова выбран Том Эспиналл. UFC может перенести поединок на другую дату. Помимо Волкова, участие в турнире UFC должны принять Тимур Валиев, Шамиль Абдулрахимов и Сергей Павлович.

Турнир UFC с участием Волкова запланирован на 19 марта. В свокм последнем поединке в октябре 2021-го россиянин одержал победу над поляком Марчином Тыбурой.

Николай Костюков
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