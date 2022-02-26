Стало известно о сотрудничестве Франции с США при задержании российского судна

Французская таможня и жандармерия сотрудничали с властями США при осуществлении операции по задержанию российского сухогруза Baltic Leader в проливе Ла-Манш. Об этом сообщило Министерство экономики и финансов Франции, передает ТАСС.

Как отмечает французское ведомство, корабль вышел в 00:45 (по местному времени) из порта Руана в направлении Санкт-Петербурга и был перехвачен в 02:00 (местного времени) 26 февраля. Затем его перенаправили в порт Булонь-сюр-Мер, где поместили под таможенный контроль у пристани.

Ранее в субботу, 26 февраля, Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского сухогруза в Ла-Манше. Позднее в посольстве России в Париже пояснили, что в дипмиссию поступил срочный звонок от капитана судна, в котором он рассказал о задержании.

