Посольство прокомментировало задержание российского сухогруза в проливе Ла-Манш

Посольство России во Франции подтвердило задержание российского сухогруза в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипмиссии.

Собеседник агентства рассказал, что в посольство поступил экстренный звонок от капитана российского судна, в котором он сообщил о задержании. Консульский отдел связался с властями Франции для получения комментария.

«О результатах будет сообщено дополнительно», — заключили в диппредставительстве.

О перехвате российского сухогруза в проливе Ла-Манш сообщила Морская префектура Франции ранее в субботу, 26 февраля. Подробности случившегося не приводились.