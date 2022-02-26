Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш

Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского судна в проливе Ла-Манш, передает РИА Новости.

Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее стало известно, что граждане России, находившиеся на терпящем бедствие в Черном море корабле, были спасены. «Власти Украины провели спасательную операцию, члены экипажа спасены, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — заявили в морском агентстве Молдавии.

25 февраля власти Молдавии заявили, что в нейтральных водах Черного моря был поражен снарядом корабль с экипажем, состоящим из российских граждан. Источник пуска снаряда неизвестен.