В Молдавии сообщили о спасении россиян с подбитого в Черном море корабля

Граждане России, находившиеся на терпящем бедствие в Черном море корабле, были спасены. Об этом сообщили в морском агентстве Молдавии, передает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что все члены российского экипажа с судна, подбитого снарядом в Черном море, были спасены. Отмечается, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Власти Украины провели спасательную операцию, члены экипажа спасены, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — заявили в морском агентстве.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что корабль с экипажем, состоящим из российских граждан, был подбит в нейтральных водах Черного моря. Он также отметил, что источник пуска снаряда неизвестен.