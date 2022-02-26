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Захарова предостерегла Украину от раздачи оружия населению

Представитель МИД Захарова заявила, что раздача оружия населению Украины закончится бойней
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала предостерегла Украину от раздачи оружия населению. Ее слова приводит РИА Новости.

«Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что военная операция Москвы в Донбассе нацелена на предотвращение глобальной войны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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