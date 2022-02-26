Захарова предостерегла Украину от раздачи оружия населению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала предостерегла Украину от раздачи оружия населению. Ее слова приводит РИА Новости.

«Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что военная операция Москвы в Донбассе нацелена на предотвращение глобальной войны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

