В МИД назвали военную операцию в Донбассе предотвращением глобальной войны

Военная операция Москвы в Донбассе нацелена на предотвращение глобальной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление — предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну», — уточнила дипломат. Она также подчеркнула, что кровопролитная война с потерями среди гражданского населения велась в Донбассе на протяжении восьми лет.

Ранее Захарова прокомментировала заявление МИД Британии, в котором Лондон пообещал помочь Киеву в самообороне. «Вы уже помогли. Отдыхайте», — посоветовала дипломат.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).