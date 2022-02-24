Захарова прокомментировала решение Британии помогать Украине в самозащите

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление британского МИД, в котором Лондон пообещал помочь Киеву в самообороне. Реакция дипломата опубликована в Telegram-канале.

О готовности поддержать Украину ранее рассказал государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли.

«Вы уже помогли. Отдыхайте», — посоветовала Захарова.

При этом премьер-министр Британии Борис Джонсон подчеркнул, что Запад в лице Великобритании и ее союзников гарантирует решительный ответ на агрессивные российские действия на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.