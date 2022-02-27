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В ДНР заявили о стремлении освободить Украину от нацистов

Герой ДНР Авидзба заявил, что Украину освобождают от нацистов, а не захватывают

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Командир ополченцев, герой Донецкой народной республики (ДНР) Ахра Авидзба заявил о стремлении освободить Украину от нацистов. Его слова передает РИА Новости.

«Мы Украину не идем захватывать. Мы идем ее освобождать», — сказал Авидзба. По его словам, когда «наши деды освободили Германию и всю Европу», то они шли против фашизма, а не против немцев. «Вот сегодня мы также своим бойцам это внушаем. Нам не чужда Украина», — заключил он.

24 февраля Россия начала военную операцию по защите Донбасса. Об этом российский лидер Владимир Путин объявил в обращении к нации. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил он.

Марина Совина
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