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Страны АСЕАН выступили с заявлением по ситуации вокруг Украины

Главы МИД АСЕАН: уверены в наличии возможностей для мирного диалога на Украине

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили уверенность в том, что есть возможности для мирного диалога и недопущения выхода ситуации на Украине из-под контроля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Министры иностранных дел выразили обеспокоенность происходящим на Украине. Они призвали все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и делать все возможное для продолжения диалога по всем каналам с целью сдерживания ситуации, ее деэскалации и поиска путей мирного урегулирования на основе международного права. В тексте заявления подчеркивается, что в настоящее время еще есть место для мирного диалога.

Ранее в МИД Китая призвали США задуматься над тем, кто виноват в ситуации вокруг Украины. Соответствующий пост разместил у себя в Twitter-аккаунте пресс-секретарь департамента информации МИД Китая Лицзянь Чжао. «США должны спросить у себя, кто все это затеял», — написал он, комментируя происходящее на Украине. Лицзянь Чжао также опубликовал в социальной сети карикатурное изображение, на котором Дядя Сэм пытается потушить бензином «пожар» на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Марина Совина
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