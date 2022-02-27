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В ДНР рассказали о захваченных на Украине образцах иностранного оружия

Представитель НМ ДНР Басурин заявил, что на Украине захвачено поставляемое Западом оружие

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) в ходе операции захватили иностранное оружие. Об этом рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По его словам, образцы вооружения были захвачены в ходе военной операции по освобождению региона. Изъятое оружие поставляется на Украину странами Запада, подчеркнул он.

«В нашем распоряжении оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства "Стугна-П"», — заявил он.

Ранее, 21 февраля, Басурин рассказал о тяжелой ситуации в Донбассе. Он назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики.

Из-за этого в четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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