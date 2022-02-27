Шольц заявил о невозможности обеспечения безопасности в Европе без России

В Европе невозможно обеспечить безопасность без участия России. Такое мнение в воскресенье, 27 января, выразил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на внеочередном заседании бундестага, передает РИА Новости.

«В долгосрочной перспективе безопасность не может обеспечиваться против России», — заявил он. Однако, отметил Шольц, в настоящий момент «Россия угрожает безопасности» Европы.

Ранее обвинения НАТО в адрес России в агрессии прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, подобные обвинения в адрес Москвы являются безосновательными. Она заявила, что сейчас страны альянса находятся в условиях недоговороспособности, а также подчеркнула, что у них отсутствуют стремления к укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.