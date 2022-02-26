В МИД прокомментировали обвинения НАТО в адрес России в агрессии

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обвинения НАТО в адрес России в агрессии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По ее словам, в условиях недоговороспособности стран альянса и отсутствия у них стремления к укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности подобные обвинения в адрес Москвы являются безосновательными.

Ранее Захарова заявила, что отношения России с США и Западом близки к той грани, после которой следует точка невозврата. Представитель МИД подчеркнула, что Россия исходит из собственных интересов и интересов безопасности, поэтому делает то, «что выгодно как стране и как народу». Она отметила, что Россия вела диалог и делала много предложений в рамках коллективной безопасности.

