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В МИД России заявили о близости точки невозврата в отношениях с Западом

Представитель МИД России Захарова заявила о близости точки невозврата в диалоге с Западом
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что в отношениях с США и Западом Россия к близости той грани, после которой следует точка невозврата. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Россия исходит из собственных интересов и интересов безопасности, поэтому делает то, «что выгодно как стране и как народу». Она отметила, что Россия вела диалог и делала много предложений в рамках коллективной безопасности.

«Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу — каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете, когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов», — отметила она.

Представитель МИД России добавила, что страна всегда исходила из диалога. Когда эта возможность была закрыта англосаксами, то пришлось действовать иначе. «Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата», — заключила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала оценки Запада ситуации вокруг Украины. Она назвала их «сводками из дурдома» и подчеркнула, что следит за заявлениями «западных партнеров, англосаксонского дуэта».

Марина Совина
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