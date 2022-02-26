В МИД России заявили о близости точки невозврата в отношениях с Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что в отношениях с США и Западом Россия к близости той грани, после которой следует точка невозврата. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Россия исходит из собственных интересов и интересов безопасности, поэтому делает то, «что выгодно как стране и как народу». Она отметила, что Россия вела диалог и делала много предложений в рамках коллективной безопасности.

«Когда это не состоялось, мы перешли к следующему этапу — каковы наши гарантии, учитывая, что коллективного творчества вы не предлагаете, когда они заблокировали и эту опцию, мы стали исходить из насущных наших интересов», — отметила она.

Представитель МИД России добавила, что страна всегда исходила из диалога. Когда эта возможность была закрыта англосаксами, то пришлось действовать иначе. «Не из-за угроз, но вопрос в том, чтобы мы подошли к той черте, после которой уже начинается точка невозврата», — заключила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала оценки Запада ситуации вокруг Украины. Она назвала их «сводками из дурдома» и подчеркнула, что следит за заявлениями «западных партнеров, англосаксонского дуэта».