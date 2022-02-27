Ученые обнаружили способ борьбы с сердечной недостаточностью

Ученые из Бристольского университета в Великобритании обнаружили способ восстанавливать кровеносные сосуды сердца, поврежденные из-за сердечной недостаточности. Об этом говорится на сайте образовательного учреждения.

Чтобы понять, как образуются повреждения сердца, они проводили исследование на мышах с диабетом 1 и 2 типа. Специалисты изучали гликокаликс — гелеподобный слой в кровеносных сосудах. Выяснилось, что в мелких кровеносных сосудах сердца эта структура повреждается в первую очередь при различных заболеваниях.

В частности, по словам исследователей, данное повреждение связано с повышенным движением жидкости в стенках сердца, что способствовало появлению отека и увеличению жесткости сердечной мышцы. В результате сердце не могло правильно расслабляться между ударами и перекачивать кровь по телу.

Чтобы восстановить функцию гликокаликса, ученые дали грызунам с диабетом вещество, известное как ангиопоэтин-1. Спустя 3 часа они обнаружили, что данный слой стал толще. Ультразвуковое исследование показало, что способность сердца мышей расслабляться между ударами тоже улучшилась.

Как отмечают британские специалисты, данное открытие поможет понять причину, почему у некоторых людей с диабетом нет высокого кровяного давления или ишемической болезни сердца, но при этом развивается сердечная недостаточность. По мнению ученых, дальнейшие исследования на людях могут помочь в разработке потенциальных новых методов лечения пациентов с диабетической сердечной недостаточностью.

Ранее врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, что дефицит селена в организме приводит к ишемической болезни сердца. Она уточнила, что этот элемент — мощный антиоксидант, который может предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы.