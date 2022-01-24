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Названы продукты для профилактики ишемической болезни сердца

Диетолог Рыль: дефицит селена приводит к ишемической болезни сердца

Фото: Pixabay.com

Дефицит селена в организме приводит к серьезным проблемам со здоровьем, заявила врач-диетолог Ирина Рыль, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что этот элемент — мощный антиоксидант, который может предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы. Кроме того, селен разрушает раковые клетки, снимает воспалительные процессы в организме. «Согласно результатам исследований, ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови. И теория свободных радикалов это подтверждает», — назвала она причины заболевания.

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Кроме того, недостаток элемента в организме приводит к аутоиммунному тиреоидиту и гипотиреозу. Ученые зафиксировали критически низкий уровень селена у пациентов с болезнью Альцгеймера. Селен используют для профилактики различных заболеваний, он защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути. Кроме того, у него есть свойство реактивировать витамины С и Е обратно в их активное состояние. Врач назвала продукты, богатые селеном. Это бразильский орех, устрицы, морепродукты, яйца, сардины.

Ранее международная команда ученых выяснила, что длительное проживание в областях даже с невысоким загрязнением атмосферы приводит к повышенному риску развития инсульта и ишемической болезни сердца.

Марина Совина
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