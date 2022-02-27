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Минобороны России заявило о прибывших в Мариуполь штурмовых отрядах

Официальный представитель Минобороны России заявил о «штурмовых отрядах» в Мариуполе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Министерство обороны России заявило, что в Мариуполь из Львовской области прибыли штурмовые отряды «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны утверждает, что националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах и используют население в качестве «живого щита».

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что проведет переговоры с представителями России на границе с Белоруссией, в районе реки Припять. Встреча делегаций пройдет без предварительных условий.

По данным журналистов, украинскую делегация на переговорах возглавит замглавы МИД Николай Точицкий.

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Алевтина Запольская
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