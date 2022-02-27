Раскрыты детали готовящихся переговоров России и Украины в Белоруссии

Украинскую делегация на переговорах с Россией, которые должны пройти в белорусском Гомеле, возглавит замглавы МИД Николай Точицкий. Детали готовящейся встречи раскрыло РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В свою очередь близкий к соорганизаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский в беседе с агентством заявил, что точный состав делегации Украины пока неизвестен. Он также уточнил, что представители Москвы будут ждать коллег из Киева во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле.

По словам Воскресенского, ожидается, что переговоры начнутся уже в воскресенье, 27 февраля.

Ранее политолог сообщил, что делегация Украины все-таки согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала туда. Отмечалось, что отправить своих представителей на встречу украинского президента Владимира Зеленского уговорил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора. Позже он также попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы его делегация задержалась в Гомеле и дождалась прибытия украинских переговорщиков.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.