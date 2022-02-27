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Депутат Шаманов заявил о более чем достаточном запасе сил в войсках

Экс-главком ВДВ Шаманов: Россия взвешенно подошла к оценке своих сил для спецоперации

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы России имеют достаточный запас прочности для проведения операции в Донбассе, в Москве взвешенно подошли к оценке своих возможностей. Об этом заявил бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы Герой России Владимир Шаманов.

«Сил более чем достаточно. У нас есть запас прочности — и не маленький. Мы очень взвешенно подошли к оценке возможностей по достижению поставленной цели. Мы понимали, что аплодисменты не получим», — сказал генерал-полковник. По его словам, при проведении спецоперации в Донбассе был учтен опыт, полученный в Сирии, в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, и в Афганистане.

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Шаманов также отметил, что сегодня ВДВ стали прообразом войск быстрого реагирования XXI века. «Появились разведывательные батальоны, появилась бригада спецназа», — уточнил он, отметив, что подразделения снабжены самыми современными средствами борьбы.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала в 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.

Позднее сообщалось, что после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское на Украине российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь в Запорожской области. До этого подразделения Вооруженных сил России блокировали украинские города Сумы и Конотоп. Войска принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах, а также в окрестных населенных пунктах.

Марина Совина
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