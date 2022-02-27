В Белом доме заявили о «нежелании» Китая помогать России справляться с санкциями

США полагают, что Китай не станет помогать России справляться с санкциями западных стран. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга, передает Reuters.

По его словам, последние признаки указывают на то, что КНР не придет на помощь Москве. Вчера или позавчера поступали сообщения о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов в России, рассказал американский чиновник. «Это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций», — подчеркнул он.

Ранее правительство Германии сообщило, что западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Уточняется, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

Кроме того, сообщалось, что США, ЕС, Британия и Канада договорились в ближайшие дни ввести в действие совместные меры против России. В частности, было решено создать «целевую группу», которая обеспечит эффективное действие санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.