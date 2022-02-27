В сети появилось видео лучших моментов матча «Спартака» и ЦСКА

В сети появилось видео лучших моментов матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА. Ролик опубликован в YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена». В первом тайме голов команды друг другу не забили. Счет открыл турецкий хавбек ЦСКА Юсуф Языджи на 49-й минуте. Казахстанский полузащитник Бактиер Зайнутдинов удвоил преимущество «армейцев» на 79-й минуте встречи.

В итоге ЦСКА праздновал победу со счетом 2:0. Красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 33 очка после 19 матчей.

Лидером первенства является московское «Динамо». В активе команды Сандро Шварца 39 очков. Ранее 26 февраля динамовцы крупно обыграли «Химки» со счетом 3:0.