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ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

ФСБ предотвратила террористический акт, готовившийся в Калужской области по указанию ИГ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористический акт, готовившийся в Калужской области по указанию боевиков террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что целью теракта должны были стать сотрудники правоохранительных органов. В ФСБ также сообщили, что был задержан гражданин одной из среднеазиатских стран.

По словам ведомства, что в тайнике неподалеку от места жительства подозреваемого были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства.

23 февраля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в одном из православных храмов в Крыму. Были шесть россиян, которые собирались взорвать самодельную бомбу для устрашения населения. Двое фигурантов дела были отправлены под арест до 23 апреля на время следствия.

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Виктория Кондратьева
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