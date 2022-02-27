ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористический акт, готовившийся в Калужской области по указанию боевиков террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что целью теракта должны были стать сотрудники правоохранительных органов. В ФСБ также сообщили, что был задержан гражданин одной из среднеазиатских стран.

По словам ведомства, что в тайнике неподалеку от места жительства подозреваемого были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства.

23 февраля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в одном из православных храмов в Крыму. Были шесть россиян, которые собирались взорвать самодельную бомбу для устрашения населения. Двое фигурантов дела были отправлены под арест до 23 апреля на время следствия.