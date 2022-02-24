Двоих россиян отправили под арест по делу о подготовке теракта в храме в Крыму

В Крыму арестовали двух фигурантов дела о подготовке теракта в храме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

Их отправили в СИЗО до 23 апреля на время следствия. В среду ФСБ России задержала шесть россиян, которые собирались взорвать самодельную бомбу для устрашения населения. По данным ТАСС, они являются сторонниками украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

Как сообщили в ФСБ, в гараже одного из задержанных были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества. «В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети интернет», — уточнили в ФСБ.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о прибытии в Донбасс наемников иностранных ЧВК и националистов из «Правого сектора». По его словам, прибывшие уже участвуют в боевых действиях, в частности, организуют диверсии. Кроме того, одна из групп 21 февраля попыталась проникнуть на территорию России.