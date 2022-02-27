Кадыров призвал к началу крупномасштабной операции на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию на всей территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях», — заявил глава Чечни.

Он также отметил, что, по его мнению, выбранная на данный момент тактика России является медлительной и из-за этого неэффективной.

Ранее Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее позвонить российскому коллеге Владимиру Путину.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).