На нефтебазе под Киевом случился пожар

Пожар случился на нефтебазе в Василькове Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Внимание — если вы находитесь дома, плотно закройте все окна!» — говорится в предупреждении властей Киева. Отмечается, что дым и вредные вещества могут разноситься ветром.

Ранее стало известно о взрыве на нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР). В результате загорелось около 200 тонн дизельного топлива. Отмечается, что пожар мог начаться после ракетного обстрела со стороны украинских войск.