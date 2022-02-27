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На нефтебазе под Киевом случился пожар

Власти Киева сообщили о пожаре на нефтебазе в Василькове

Фото: Evgen Kotenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пожар случился на нефтебазе в Василькове Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Внимание — если вы находитесь дома, плотно закройте все окна!» — говорится в предупреждении властей Киева. Отмечается, что дым и вредные вещества могут разноситься ветром.

Ранее стало известно о взрыве на нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР). В результате загорелось около 200 тонн дизельного топлива. Отмечается, что пожар мог начаться после ракетного обстрела со стороны украинских войск.

Марина Совина
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