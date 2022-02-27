В ЛНР сообщили о загоревшемся топливе на нефтебазе после обстрела со стороны ВСУ

В результате взрыва на нефтебазе в Ровеньках в ЛНР загорелось около 200 тонн дизельного топлива. Это подтвердили в представительстве республики в СЦКК.

Пожар мог начаться после ракетного обстрела со стороны украинских войск. В результате ЧП есть пострадавшие, их число и состояние уточняется.

Всего ВСУ обстреляли территорию ЛНР десять раз, огонь велся по восьми населенных пунктам, добавили в представительстве.

26 февраля стало известно, что народная милиция Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) за сутки отбила у ВСУ сразу несколько городов и поселков в Донбассе. По данным Министерства обороны России, военнослужащим в ЛНР удалось взять под контроль населенные пункты Счастье и Муратово. «Войска расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров», – сообщили в ведомстве.

В свою очередь военные ДНР, наступая в направлении Петровского, продвинулись вглубь на 10 километров и заняли Павлополь, Октябрьскую и Старогнатовку.