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Британия потребовала отвод российских войск перед переговорами с Украиной

Глава МИД Британии заявила, что Россия должна вывести войска из Украины перед переговорами

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания потребовала, чтобы Россия осуществила отвод своих войск перед тем, как вступать в переговоры с Украиной. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

«Если Россия серьезна в своих намерениях провести переговоры, они должны вывести свои войска. Они не могут вести переговоры, приставив дуло пистолета к виску Украины», — сказала политик. Она также заявила, что не верит в приверженность России дипломатии.

Ранее Трасс допустила, что между Россией и НАТО может возникнуть конфликт из-за событий на Украине. Она также отметила, что новые западные санкции не сразу «истощат» российскую экономику, для этого понадобится некоторое время.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Виктория Кондратьева
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