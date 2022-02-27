Зеленский заявил об иске против России в Международный суд ООН

Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Instagram-аккаунте.

«Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе», — написал глава государства.

В субботу, 26 февраля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страна будет добиваться осуждения спецоперации России в Донбассе на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Она добавила, что Москва может наложить вето на резолюцию, однако ей не удастся «наложить вето на наши голоса, на правду, на наши принципы, на украинский народ, на Устав ООН».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, уточнив, что Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».