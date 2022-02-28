В ЛНР предупредили о готовящейся провокации украинских военных с аммиаком

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко предупредил о провокации, которую готовят украинские военные. По его словам, они заминировали склады с аммиаком и планируют из взорвать, передает РИА Новости.

«По поступившей нам информации, в населенном пункте Северодонецк украинские боевики заминировали склады с аммиаком и в ближайшие сутки планируют совершить их подрыв с целью впоследствии обвинить Народную милицию ЛНР в этой провокации», — указал представитель.

Ранее в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии два населенных пункта, находящихся под контролем ЛНР. По предварительной информации, всего упало 15 снарядов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. До этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

