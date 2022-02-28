ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии два населенных пункта, находящихся под контролем Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — сообщили представители. Огонь велся из 122-милиметровых орудий со стороны украинских позиций по населенным пунктам Санжаровка и Донецкий.

По предварительной информации, всего упало 15 снарядов. Сведений о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступало.

Ранее стало известно о новом обстреле Донецка. В сторону города было выпущено 35 снарядов калибром 152 миллиметра. Местным жителям рекомендовали срочно уйти с улиц и спрятаться в укрытиях.