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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ЛНР

Представители ЛНР в СЦКК сообщили об обстреле Санжаровки и Донецкого со стороны ВСУ

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии два населенных пункта, находящихся под контролем Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — сообщили представители. Огонь велся из 122-милиметровых орудий со стороны украинских позиций по населенным пунктам Санжаровка и Донецкий.

По предварительной информации, всего упало 15 снарядов. Сведений о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступало.

Ранее стало известно о новом обстреле Донецка. В сторону города было выпущено 35 снарядов калибром 152 миллиметра. Местным жителям рекомендовали срочно уйти с улиц и спрятаться в укрытиях.

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Алевтина Запольская
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