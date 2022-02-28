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В Донецке сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка, выпущено 35 снарядов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Донецке сообщили о новом обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в сторону города выпущено 35 снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом в Telegram сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел велся со стороны села Водяное, расположенного на подконтрольной Киеву территории.

В представительстве также сообщают, что украинские силовики корректируют артобстрел по северной части Донецка с помощью беспилотников. Местным жителям рекомендуют срочно уйти с улиц и спрятаться в укрытиях.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили о мощном артиллерийском обстреле западных окраин Донецка и Горловки.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. По его словам, причиной такого решения стали просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик о военной помощи.

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Алиса Реброва
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