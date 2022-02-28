ВСУ открыли артиллерийский огонь по Донецку и Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли мощному артиллерийскому обстрелу западные окраины Донецка и Горловки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина.

Он не привел подробностей о количестве пострадавших от огня неприятеля, однако указал, что обстрел «идет очень серьезный».

Также он заявил, что параллельно с этим военные ДНР развивают успехи в наступлении и практически вплотную подошли к Мариуполю. «Скоро будет он тоже полностью блокирован, Мариуполь», — сказал представитель Народной милиции Басурин.

Ранее стало известно, что всеобщая мобилизация в ДНР, объявленная перед началом операции по защите Донбасса, была приостановлена. Глава республики Денис Пушилин заявил, что основные направления боевых действий в регионе уже заполнены призывниками.