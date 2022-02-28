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Более 160 рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание» сообщил об отмене или задержке более 160 рейсов в аэропортах Москвы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В московских аэропортах в понедельник, 28 февраля, задержали и отменили более 160 рейсов на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, по информации на 10:55 по московскому времени, во Внуково задержаны три рейса, отменены 37, в Домодедово задержали пять вылетов и отменили еще 20, в Шереметьево задержаны девять рейсов и отменены 14 вылетов.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Валентина Процкова
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