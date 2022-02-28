Блогерша раскрыла простой способ спрятать бретели бюстгальтера под одеждой

Девушка раскрыла простой способ спрятать нижнее белье под одеждой и порадовала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом rarajem объяснила, что для того, чтобы из-под открытых нарядов не были видны бретели бюстгальтера, необязательно покупать особенное белье. В подтверждение своих слов девушка продемонстрировала лайфхак, благодаря которому можно скрыть бретели под одеждой, перекрестив их над талией.

На размещенных в сети кадрах блогерша сняла лямку с руки, продела в нее голову и противоположное плечо, а затем закрепила ее под чашкой бюстгальтера. После этого юзерша повторила те же действия с другой стороны. В конце rarajem показала, что бра стал незаметен под ее платьем.

Ролик стал вирусным и набрал 195,7 тысячи просмотров и 4,6 тысячи лайков. Поклонники поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях к публикации. «Гениально», «Великолепно! Выглядит надежно», «Где же ты была, когда я так нуждалась в подобном лайфхаке», «Попробую сделать так сегодня. Спасибо, что поделились!», «Вау! Мне нужно это попробовать!» — писали они.

В январе бюстгальтер в виде конуса вновь стал трендом благодаря знаменитостям. Подобные бра-пули (bullet bra) впервые обрели широкую популярность среди голливудских звезд в 1940-50-х годах, а через 40 лет вновь вошли в моду. Дизайнер Жан-Поль Готье создал наряды с конусообразным верхом для тура певицы Мадонны, которая являлась иконой стиля того времени.

