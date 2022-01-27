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Бюстгальтер в виде конуса вновь стал трендом благодаря знаменитостям

Бра-пули, которые были актуальны в 1950-х годах, вернулись в моду в нынешнем сезоне

Фото: Julien M. Hekimian / Getty

Нижнее белье необычной формы, которое было особенно актуально в 1950-х годах, вернулось в моду благодаря знаменитостям. Материал на эту тему публикует The Sun.

Речь идет о бюстгальтерах, чашка которых выполнена в виде конуса. Подобные бра-пули (bullet bra) впервые обрели широкую популярность среди голливудских звезд в 1940-50-х годах, а через 40 лет они вновь вошли в моду. В тот момент дизайнер Жан-Поль Готье создал наряды с конусообразным верхом для тура певицы Мадонны, которая являлась иконой стиля того времени.

Согласно материалу, в нынешнем сезоне модели, актрисы, хип-хоп-исполнительницы и другие известные личности начали все чаще появляться на публике в белье упомянутой формы. Среди звезд, поддержавших тренд, оказались возлюбленная Канье Уэста, актриса Джулия Фокс, которую запечатлели на Неделе высокой моды в Париже в джинсовом жакете бренда Schiaparelli.

Помимо этого, предпринимательница Кайли Дженнер посетила премию New York City's 72nd Annual Parsons Benefit в зеленом облегающем платье с декольте в виде конуса. Известно, что винтажное платье на молнии принадлежит модному дому Jean Paul Gaultier. Кроме того, подобные бра-пули также надевали рэперши Cardi B и Megan Thee Stallion.

В августе популярная в 2000-х вещь стала еще одним трендом у молодежи. Речь идет о юбке-шортах, которая изначально была распространена среди спортсменок. Например, теннисисток или хоккеисток. Создателем данной вещи считают дизайнеров американского универмага Montgomery Ward.

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Майя Пономаренко
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