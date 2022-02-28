В МИД ФРГ заявили о готовности ЕС принять всех беженцев с Украины

Европейский союз (ЕС) готов принять всех беженцев с Украины, которые прибывают на территорию объединения. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает ТАСС.

«Мы готовы помочь на границах. Мы примем всех украинцев. Мы показали, что как европейцы мы намного сильнее, чем некоторые из нас ожидали», — указала глава МИД ФРГ.

Ранее в Министерстве внутренних дел Германии назвали число беженцев, прибывших в страну с Украины после начала российской военной операции в Донбассе. Источник заявил, что в Германию на данный момент прибыло как минимум 1800 беженцев.

26 февраля пресс-секретарь государственного предприятия «Чешские железные дороги» Ванда Райнохова сообщила, что Чехия направила на границу Польши и Украины два поезда за беженцами. Она уточнила, что на поезд сядут около 1400 украинских граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.