Белый дом заявил об отсутствии планов добиваться бесполетной зоны над Украиной

Американский президент Джо Байден не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, об этом рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС со ссылкой на эфир MSNBC.

Как уточнила Псаки, это могло бы привести к конфликту с Россией. По ее словам, есть то, что всем важно знать о бесполетной зоне. Потребовалось бы, чтобы ее установили военные США, отметила она. «Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты», — заявила она об отсутствии планов добиваться бесполетной зоны.

Псаки напомнила, что это могло бы привести к конфликту между странами.

24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе после того, как Луганская и Донецкая (ДНР и ЛНР) народные республики призвали ее защитить их. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.