В МИД России прокомментировали поставки вооружения Германии на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости исторического примирения народов России и Германии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что заявления Шольца о примирении стран звучат «особенно цинично», поскольку Германия анонсировала поставки оружия на Украину. Данное решение ФРГ она назвала уже известным и отметила, что «ничто не ново под луной». Захарова напомнила, что «как и много раз в истории», вооружение с немецкой земли направят против русских солдат.

Представитель МИД России добавила, что решением о поставке военной помощи на Украину Германия призывает призраков не холодной, а «горячей войны».

«Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей "военной" накачки Киева со стороны Берлина, который, кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров», — отметила она.

Ранее стало известно, что Германия отправит на Украину оружие, включая тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. «Наш долг — посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина», — заявили в стране. Кроме того, правительство ФРГ одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов, 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

До этого Германия неоднократно отказывалась поставлять оружие на Украину. Так, еще 24 февраля об этом сообщал глава Минэкономики страны Роберт Хабек.