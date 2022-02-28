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В МИД России прокомментировали поставки вооружения Германии на Украину

Представитель МИД Захарова назвала поставку оружия ФРГ на Украину призраком горячей войны
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости исторического примирения народов России и Германии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что заявления Шольца о примирении стран звучат «особенно цинично», поскольку Германия анонсировала поставки оружия на Украину. Данное решение ФРГ она назвала уже известным и отметила, что «ничто не ново под луной». Захарова напомнила, что «как и много раз в истории», вооружение с немецкой земли направят против русских солдат.

Представитель МИД России добавила, что решением о поставке военной помощи на Украину Германия призывает призраков не холодной, а «горячей войны».

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«Слишком много печальных ассоциаций вызывает перспектива дальнейшей "военной" накачки Киева со стороны Берлина, который, кроме того, по-видимому, не отдает себе отчета, что в нынешней ситуации поставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров», — отметила она.

Ранее стало известно, что Германия отправит на Украину оружие, включая тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. «Наш долг — посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина», — заявили в стране. Кроме того, правительство ФРГ одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов, 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

До этого Германия неоднократно отказывалась поставлять оружие на Украину. Так, еще 24 февраля об этом сообщал глава Минэкономики страны Роберт Хабек.

Марина Совина
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