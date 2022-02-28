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Спрос на жилье в России заметно вырос

«Известия» сообщили об увеличении спроса на жилье в России из-за геополитики

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

За 24–27 февраля 2022 года спрос на жилье в крупных городах России вырос на 10–15 процентов — многие захотели вложиться в недвижимость на фоне обострения геополитической ситуации. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Как сообщили эксперты, в указанные дни россияне стремились скорее закрыть сделки, особенно с уже одобренной ипотекой. Многие выразили желание приобрести недвижимость, чтобы сохранить сбережения. Кроме того, покупатели старались успеть взять ипотеку по низким ставкам.

В Москве спрос заметно увеличился в новостройках, рассказал представитель одной из девелоперских компаний. Причины роста активности покупателей, по его словам, — обострение геополитической ситуации, снижение курса рубля и перспектива введения дополнительных санкций со стороны Запада.

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Тем временем застройщики уже начали пересматривать цены на квартиры, отмечает издание, — из-за повышения стадии готовности домов и подорожания стройматериалов. Постепенно спрос на жилье будет снижаться, что скажется и на ценах, предполагают участники рынка. К концу года вторичная недвижимость может подешеветь на 20–25 процентов (если геополитическая обстановка не стабилизируется).

Ранее был назван способ обеспечить квартирой каждого гражданина России — для этого нужно строить по 120 миллионов квадратных метров в год, заявил депутат Госдумы Владимир Ресин. По его словам, в настоящее время появилась реальная возможность достичь этой цели.

Нина Ташевская
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