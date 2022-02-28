Египет пообещал бесплатное проживание в отелях для застрявших в стране россиян

Власти Египта пообещали иностранным туристам, в том числе россиянам, застрявшим в стране из-за ситуации на Украине, бесплатное проживание в отелях. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что решение было принято в ходе встречи министра туризма и древностей республики Халед аль-Анани с представителями туротрасли страны. «Туристы из стран, чье международное воздушное сообщение пострадало от данного кризиса, будут продолжать проживать в Египте в тех отелях, где и проживают, до того времени, когда смогут безопасно вернуться в свою страну», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, указано, что проживание сверх запланированных сроков вылета для таких путешественников будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что отельеры Египта отказались выселять из номеров украинских и российских туристов, которые не смогли вернуться на родину в связи с закрытием воздушного пространства и застряли в стране. В заявлении ведомства указано, что отдыхающие смогут оставаться в гостиницах до тех пор, пока не смогут безопасно вернуться на родину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.