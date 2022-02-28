Названо число эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР

Число эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к настоящему моменту превысило 127 тысяч. Об этом сообщает в понедельник, 28 февраля, источник ТАСС.

Эвакуированных граждан готовы принять в 21 российском регионе. Около 80 тысяч эвакуированных имеют гражданство Украины, более 47 тысяч являются гражданами России.

Жителей ДНР и ЛНР из Ростовской области готовы доставить на 38 поездах общей вместимостью более 16 тысяч мест.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщал, что пункты временного размещения для беженцев развернуты в 15 российских регионах.

22 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян подчеркивал, что принять людей, вынужденно покинувших свое место жительства, могут 44 региона России.