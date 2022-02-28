Крупная российская авиакомпания отменила все рейсы в Европу

Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта из-за закрытия воздушного пространства для российских лайнеров на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Францию», — говорится в сообщении перевозчика. Как уточнили в пресс-службе компании, путешественники могут оформить полный возврат стоимости авиабилетов или перенести их на другие даты.

Отмечается, что если проездной документ был куплен на официальном сайте перевозчика или в мобильном приложении S7, то после получения смс об отмене рейса пассажиры могут самостоятельно вернуть или обменять его в разделе «Мои бронирования». Если же покупка была совершена в кассе или на другом сайте, за возвратом необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, Кипр и Португалию. Приостановлены полеты в ряд столиц зарубежных стран: до 11 марта — из Жуковского в Софию и обратно, до 23 марта — по направлениям Москва — Барселона — Москва и Жуковский — Тель-Авив — Жуковский.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.