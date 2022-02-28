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Вероятность повторной атаки хакеров на российские СМИ оценили

Киберэксперт Лукацкий допустил повторную хакерскую атаку на российские СМИ

Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash

Атака хакеров на информационные ресурсы российских СМИ, вероятно, может повториться, считает эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил мнение о том, что сайты изданий не относятся к ресурсам, целью которых является защита данных.

Сегодня 100 процентов организаций можно взломать, тем более те, которые не считают информационную безопасность для себя ключевым фактором развития и, соответственно, не уделяют ей много внимания

Алексей ЛукацкийЭксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems»

«СМИ относятся к таковым организациям, потому что для них важнее добыть и правильно подать информацию, а не защитить ее», — предположил эксперт.

Он подчеркнул, что защитой сайтов должны заниматься специалисты по кибербезопасности, а не IT-сотрудники.

«При этом специалист по безопасности, не имея ресурсов, только частично может усилить безопасность своего сайта. Все зависит от того, какие уроки будут извлечены из этой акции сейчас», — сказал Лукацкий.

По мнению эксперта, если издания не сочтут хакерскую атаку угрозой своему бизнесу, они не будут обеспечивать безопасность своих ресурсов, и в такой ситуации возможна повторная хакерская атака.

Хакеры группировки Anonymous взломали сайты крупнейших российских СМИ. Информацию о хакерской атаке позже подтвердили «Известия», «Ъ» и Forbes.

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Мария Сметанина
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