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Создан складывающийся в обе стороны смартфон

TCL представила смартфон, который может складываться в две стороны

Кадр: Engadget / YouTube

TCL показала прототип телефонов со сложной складной конструкцией. Об этом сообщает издание Android Central.

Компания продемонстрировала девайсы в рамках выставки Mobile World Congress 2022. Первый аппарат — TCl Ultra Flex — состоит из двух частей, соединенных шарниром, который журналисты сравнили с мехами аккордеона. Подобная конструкция позволяет устройству складываться в обе стороны — на 180 градусов внутрь и наружу. По словам представителей TCL, созданный в виде концепта девайс можно сложить как книгу или журнал.

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Представленный гаджет имеет гибкий 8-дюймовый экран PLP AMOLED, благодаря которому телефон может трансформироваться в компактный форм-фактор. Так как девайс складывается в две стороны, потребитель может использовать его как телефон или планшет для чтения электронных книг и работы с документами.

Смартфон TCl Fold n Roll авторы называют гибридом двух складных девайсов. Аппарат также состоит из двух половин, однако во второй находится дополнительный экран, который выдвигается по нажатию на кнопку. «Fold n Roll — это блестящая концепция, которая показывает, насколько полезной может быть складная конструкция», — отметили журналисты.

TCL не уточняет, будет ли производить подобные аппараты для рынка, так как конструкция устройств нуждается в доработке.

В декабре специалисты издания TechRadar заявили, что в 2022 году по ряду причин на рынке появится огромное количество складных смартфонов. По мнению авторов, в первую очередь это будет связано с удешевлением компонентов для производства телефонов нового типа.

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Андрей Ставицкий
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