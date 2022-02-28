Предсказана цена дешевого iPhone SE

Новый iPhone SE может стать хитом на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналист и аналитик Марк Гурман (Mark Gurman) заявил в рассылке Power On для Bloomberg, что новый iPhone SE может быть оценен в 200 долларов. По словам специалиста, устройства Apple никогда не стоили так дешево, но таким образом компания может расширить свою экспансию на рынке смартфонов — особенно, в развивающихся регионах. «Это сделало бы недорогие iPhone весьма прибыльными для Apple в долгосрочной перспективе», — считает Гурман.

Автор рассказал, что iPhone SE в США оценен в 400 долларов, однако многие сторонние магазины предлагают смартфоны по цене от 200 долларов. По словам эксперта, который предсказывает рекордно низкую цену для девайса, Apple не привыкла занижать стоимость гаджетов, ориентируясь на негласный принцип Стива Джобса «не продавать барахло». Однако в данной ситуации намеренный дисконт может оказаться выигрышным для компании.

«Расширив свою пользовательскую базу с помощью iPhone за 200 долларов, Apple могла бы увеличить долгосрочный доход от услуг и добавить пользователей в свою экосистему», — заявил Марк Гурман. По его мнению, многие новые потребители будут приобретать и другие устройства Apple — компьютеры Mac, планшеты iPad, часы Apple Watch.

Ранее Марк Гурман заявил, что Apple может представить новый недорогой телефон 8 марта. По информации инсайдера, iPhone SE третьего поколения получит 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A15 Bionic, поддержку работы в сетях пятого поколения, одинарную камеру.