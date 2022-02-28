Россиянам разъяснили судьбу ставок по ипотеке

Ставки на ипотеку в России будет находиться на уровне от 22 до 25 процентов, предположил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по недвижимости, ипотечных брокер Дмитрий Ракута. Но действующие договоры, вероятнее всего, останутся прежними при условии соблюдения платежной дисциплины.

Держаться за одобренную ставку

«ЦБ поднял ставку до 20 процентов, что для конечного потребителя означает следующее: ставки на ипотеку теперь будут варьироваться от 22 до 25 процентов. Касаемо одобренных заявок, полученных ранее, срок у которых составляет порядка трех месяцев, то ряд банков приостановил выдачу ипотек. То есть, даже уже одобренные до заседания ЦБ ставки теперь могут быть другими», — сказал Ракута.

Он подчеркнул, что на такое решение идут не все банки. Поэтому, если кредитная организация сохранила одобренную ставку, то лучше воспользоваться предложением, уверен экономист.

Действующие ипотечные договоры

Вместе с тем, как отметил Рокута, ставки по уже имеющимся ипотечным договорам измениться не должны, в случае, если это не было прописано заранее, а клиент соблюдает платежную дисциплину.

«Эта история была достаточно давно, когда ипотеку выдавали в долларах и она была привязана к курсу. В связи с экономическими событиями многие попадали на эти изменения и несли существенные потери. В последние 10 лет банки пересмотрели свои кредитные договоры и теперь ставку могут повысить только в случае, если клиент не соблюдал платежную дисциплину, не оплачивал страховку, которая должна быть обязательна», — сказал эксперт.

В противном случае, по его словам, независимо от форс-мажоров, касающихся экономической или политической обстановки, банк не имеет права в одностороннем порядке изменить ставку только на том основании, что ее пересмотрел ЦБ. Единственным условием ее повышения, по прежнему, остаются нарушения дисциплины.

Ранее ЦБ заявил о повышении ключевой ставки сразу до 20 процентов. Решение принято из-за изменения внешних условий для экономики России. В пресс-службе финансового регулятора отметили, что такое повышение ключевой ставки позволит компенсировать риски девальвации и инфляции.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 28 февраля превысил 100 рублей, курс евро — 113 рублей. Ранее 28 февраля Минфин анонсировал принятие решения об обязательной продаже 80 процентов валютной выручки российских экспортеров.