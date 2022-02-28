МИД заявил о развеянном Евросоюзом мифе о санкциях против России

МИД России заявил, что Европейский союз (ЕС) развенчал миф о том, что его санкции не направлены против российского народа. Комментарий приводится на сайте ведомства.

«Окончательно развеян и другой насаждавшийся в прошлом еэсовцами миф: будто их нелегитимные в международно-правовом плане односторонние ограничения не направлены против российского народа. Брюссельские функционеры, еще недавно изображавшие из себя "стратегического партнера" нашей страны, уже особо не таясь, говорят: намерены нанести России "максимальный ущерб", "ударить по болевым точкам", "всерьез уничтожить экономику" и "подавить экономический рост" страны», — подчеркнули в министерстве.

МИД добавил, что ограничения Евросоюза не останутся без жесткого ответа, им не удастся уничтожить российскую экономику. В ведомстве пояснили, что Москва продолжит реализовывать свои национальные интересы, несмотря на рестрикции и угрозы.

Министерство иностранных дел призвало Запад понять, что их безраздельное господство в экономике осталось в прошлом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах, отвечая на экономические санкции со стороны западных стран. Решения были приняты «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

