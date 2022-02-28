Еще одному мэру на Украине пригрозили уголовной статьей за поддержку России

Мэр города Купянска Геннадий Мацегора в Харьковской области может попасть под суд по делу о государственной измене. Украинские власти пригрозили уголовной статьей Мацегоре за поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

«Ему (прокурор говорит о мэре Купянска — прим. «Ленты.ру») сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене», — написала Венедиктова в социальных сетях. По данным украинской чиновницы, Мацегора предложил офицерам и солдатам Вооруженных сил России поддержку и материальное обеспечение, предоставил еду, горючее и жилье.

Купянск расположен в 100 километрах восточнее Харькова, недалеко от границы с Луганской областью. Его население составляет около 30 тысяч человек. Мацегора избрался его мэром в 2020 году, он шел кандидатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Это не первый случай уголовного преследования украинских политиков и государственных служащих за сотрудничество с российской армией. Ранее в Харьковской области задержали мэра и ряд других чиновников из города Южный. Их также обвиняют в госизмене.

Тем временем в Донецкой народной республике рассказали, что начали создавать собственные военные администрации на территории Донбасса, освобожденной от украинских войск. Временных глав заменят на выборных после завершения спецоперации по демилитаризации Украины.